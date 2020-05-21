СКА подписал двухлетний контракт с Ожигановым ХК СКА официально объявил о подписании соглашения с защитником Игорем Ожиганов.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт будет рассчитан до 30 апреля 2022 года.

Отметим, что 27-летний игроков обороны перешел в СКА по ходу прошлого сезона из «Ак Барса». С тех пор защитник провел 39 игр за клуб из Санкт-Петербурга, записав на свой счет 14 (2+12) очков при показателе полезности «+9».