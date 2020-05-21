Никита Сошников: Мне было важно перезагрузить карьеру после постоянных травм в Северной Америке Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал, почему принял решение уехать из Северной Америки и вернуться в Россию.

- Мне было важно перезагрузить карьеру после постоянных травм в Северной Америке. Считаю, что в первом сезоне мне удалось это сделать. Всё получилось очень хорошо, хочу продолжать в том же духе. И уже сейчас готовлюсь к новому сезону по полной программе, - цитирует Сошникова пресс-служба КХЛ.

Отметим, что форвард выступал в НХЛ с 2015 по 2019 годы за «Торонто» и «Сент-Луис», в сумме сыграв 87 матчей (8+8).

Ранее 26-летний нападающий заявил, что намерен играть за «Салават Юлаев» до завершения своего нынешнего контракта, который рассчитан до 30 апреля следующего года.

Добавим, что в регулярном чемпионате сезона-2019/20 Сошников провел за «Салават Юлаев» 58 матчей, набрав 48 очков (27+21).