Тайсон Бэрри: Меня интересует команда, которой будет нужен такой хоккеист, как я Защитник «Торонто» Тайсон Бэрри считает, что сейчас не лучшее время для того, чтобы становиться свободным агентом.

- Меня интересует команда, которой будет нужен такой хоккеист, как я. Это должен быть хороший клуб, двигающийся в правильном направлении. Думаю, что многие команды отвечают этим требованиям. Так что придется сесть, все хорошо обдумать и решить, что важно для меня. С учетом происходящего сейчас, конечно, не лучшее время для того, чтобы становиться свободным агентом, - приводит слова Бэрри пресс-служба НХЛ.

Отметим, что этим летом 28-летний защитник после завершения сезона может стать неограниченно свободным агентом. В НХЛ Бэрри провел 554 матча, записав в них на свой счет 346 (80+266) очков.