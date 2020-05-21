Ячменев не удивлен сменой главного тренера в «Салавате Юлаеве» Покинувший тренерский штаб «Салавата Юлаева» Виталий Ячменев поделился мнением о смене главного тренера уфимской команды.

- Я комментировать это не буду. Это же дело руководства, они смотрят на будущее, делают так, как считают нужным. Мои комментарии здесь излишни.

- Но вас это удивило хотя бы?

- Работая и играя в России, мне кажется, можно ничему не удивляться. Все может случиться, - цитирует Ячменева «РИА Новости».

Напомним, что 30 апреля Томи Ламса был назначен главным тренером «Салавата Юлаева». На этом посту финн сменил Николая Цулыгина. Финский специалист входил тренерский штаб «юлаевцев» с 2017 года и вместе с командой завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ (2018/19).