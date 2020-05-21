«Барыс» объявит имя главного тренера в начале лета

Как сообщает сайт Vesti.kz, казахстанский клуб обнародует имя нового главного тренера в начале июня.
По информации издания, с ним же в команду могут прийти два-три легионера.
Отмечается, что новобранец должен будет возглавить и сборную Казахстана.
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