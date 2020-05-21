«Барыс» объявит имя главного тренера в начале лета - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 мая 2020 22:00Хоккей

«Барыс» объявит имя главного тренера в начале лета

«Барыс» определиться с главным тренером команды в начале июня.

Как сообщает сайт Vesti.kz, казахстанский клуб обнародует имя нового главного тренера в начале июня.

По информации издания, с ним же в команду могут прийти два-три легионера.

Отмечается, что новобранец должен будет возглавить и сборную Казахстана.

Словаки отказались от осенних турниров. Следующий сезон под угрозой? ISU объявил, что Словакия не будет проводить в сентябре юниорский этап Гран-при в Кошице и «челленджер» в Братиславе. Причина – коронавирус. 17.05.2020 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
«Монреаль», спасенный схемой доигровки сезона, кусает локти: рано сбагрил Ковальчука в «Вашингтон» Несмотря на то, что пандемия не унимается ни в США, ни в Канаде, североамериканские инсайдеры публикуют новые и новые версии возобновления сезона НХЛ. 20.05.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий
Минск помнит Знарка и Овечкина, Рига – Кросби и шведов. Воспоминания о ЧМ-2006 и 2014 (видео) За год до ЧМ-2021 ИИХФ провернула рокировку, переместив сборную России из рижской группы в минскую, а канадцы сыграют в столице Латвии. 21.05.2020 11:00 Хоккей Домрачев Владислав
Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Алексей Олейник: Не думайте, что в нашем труде только блеск, слава и почет UFC откроет свой «Бойцовский остров» в июле Джастин Гэтжи: Бой со мной – это последнее, что сейчас волнует Хабиба
Лучше меньше да лучше. КХЛ надо было не потолок уменьшать, а лигу сокращать Государство подтверждает, что намерено постепенно уйти из профессионального спорта. Готова ли к этому КХЛ? 21.05.2020 10:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон
Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия
Новости
22:32 Футбол Кавани намерен продолжить карьеру в «Интере»
22:14 Футбол У игроков «Ювентуса» не обнаружили коронавируса, в ближайшие дни клуб возобновит тренировки
22:00 Хоккей «Барыс» объявит имя главного тренера в начале лета
21:42 Футбол Стам назначен главным тренером «Цинциннати»
21:37 Футбол Виктор Гончаренко: Ощущение, что Деспотовича пытаются «протащить» через ЦСКА в другой клуб
21:31 Хоккей Виталий Ячменев: Думаю, Сошников может вернуться в НХЛ
21:17 Биатлон Александр Касперович: Болгарской сборной реально побороться за медали на Олимпийских играх
21:13 Футбол «Неман» победил «Торпедо-БелАЗ» в чемпионате Белоруссии
20:59 Футбол Максим Митрофанов: Основная масса клубов РПЛ была за то, чтобы доиграть чемпионат
20:47 Футбол Максим Митрофанов: Регламент должен быть согласован с Роспотребнадзором на следующей неделе
20:36 Футбол Пять футболистов «Краснодара» вернулись в Россию
20:34 Футбол Источник: Роспотребнадзор не одобрил возобновление чемпионата России по футболу
20:24 Футбол Максим Митрофанов: Просим клубы сообщать, кто заболел, чтобы оказать помощь и собрать статистику
20:10 Биатлон Владимир Драчев: Может, у Касперовича есть желание получить дополнительный международный опыт
19:56 Хроника Собянин объявил о начале смягчения ограничений в Москве с 25 мая
19:51 Футбол Максим Митрофанов: Если клубы начнут массово сниматься, РФС может завершить сезон
19:51 Футбол «Спартаку», ЦСКА, «Локомотиву» и еще четырем клуба РПЛ разрешили возобновить тренировки
19:47 Хоккей Тайсон Бэрри: Меня интересует команда, которой будет нужен такой хоккеист, как я
19:45 Хоккей Ячменев не удивлен сменой главного тренера в «Салавате Юлаеве»
19:28 Футбол Влашич, Бийол и Бистрович вернулись в Москву (фото)
Турция нанесла поражение России в Ливии
Омская ГКБ-1 возобновила работу после карантина
В Волгограде опровергли версию о завышенной цене на аппараты ИВЛ
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
В двух «чистых» районах Карелии обнаружили коронавирус
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика