Никита Задоров: Есть вещи, которые я не люблю в России, но это не значит, что я не люблю Россию - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 мая 2020 09:16ХоккейГичунцев Артур

Никита Задоров: Есть вещи, которые я не люблю в России, но это не значит, что я не люблю Россию

Хоккеист выступает в Северной Америке с 2012 года.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров рассказал о своем отношении к России.

«Я очень люблю Москву. Я там родился, это мой любимый город. Тяжело какие-то причины называть. Я люблю за то, что я там родился, это моя родина. Есть вещи, которые я не люблю в России, но это не значит, что я не люблю Россию.

Я люблю Россию за то, что я там родился, за то, что это моя родина», – сказал хоккеист в прямом эфире Instagram-аккаунта Павла Лысенкова.

На данный момент Задоров провел в НХЛ 356 матчей и набрал 75 (22+53) очков.

Добавим, что нынешний сезон был прерван из-за пандемии коронавируса. В лиге рассчитывают возобновить турнир в июле или августе.

Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
«Будь стройна» и «чуть-чуть тортика». Как Алина Загитова отметила 18-летие С самого утра 18 мая в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию посыпались поздравления с совершеннолетием. 18.05.2020 13:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Еще по теме:
Тутберидзе должна вернуться из США в Россию в ближайшее время Щербакова и Косторная проведут тренировку в прямом эфире Загитова получила водительские права
В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван
33 лучших в истории чемпионатов России по футболу. Из «Спартака» в первой сборной – только Титов В апреле мы определили сборную России всех времен. В ней было много субъективного. Для «сборной РПЛ» использован четкий критерий – списки 33 лучших. 21.05.2020 19:00 Футбол Зибрак Артем
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван
Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
«Монреаль», спасенный схемой доигровки сезона, кусает локти: рано сбагрил Ковальчука в «Вашингтон» Несмотря на то, что пандемия не унимается ни в США, ни в Канаде, североамериканские инсайдеры публикуют новые и новые версии возобновления сезона НХЛ. 20.05.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
10:30 Футбол Тер Штеген пошел на уступки в переговорах по новому контракту
10:13 Футбол СМИ: Чемпионат Испании возобновят 12 июня
09:47 ММА Александр Емельяненко: Не завидую тому, кто будет биться против меня (видео)
09:32 ММА Россиянин Уланбеков стал бойцом UFC
09:16 Хоккей Никита Задоров: Есть вещи, которые я не люблю в России, но это не значит, что я не люблю Россию
08:59 Футбол «Ювентус» начал переговоры по возвращению Погба
08:40 ММА UFC отменил турниры в Канаде и США
08:19 ММА Президент Fight Nights – об отце Хабиба: Состояние по-прежнему тяжелое
23:48 Футбол Пьянич готов покинуть «Ювентус» только ради перехода в «Барселону»
23:23 Олимпиада WADA не выявило значимой связи между TUE и вероятностью получения олимпийской медали
23:08 Хоккей «Лада» обменяла Возовика в «Динамо»
23:00 Футбол «Боруссия» не намерена летом продавать Санчо
22:45 Футбол Бадель хочет получать в «Локомотиве» 1,5 миллиона евро за сезон
22:32 Футбол Кавани намерен продолжить карьеру в «Интере»
22:14 Футбол У игроков «Ювентуса» не обнаружили коронавируса, в ближайшие дни клуб возобновит тренировки
22:00 Хоккей «Барыс» объявит имя главного тренера в начале лета
21:42 Футбол Стам назначен главным тренером «Цинциннати»
21:37 Футбол Виктор Гончаренко: Ощущение, что Деспотовича пытаются «протащить» через ЦСКА в другой клуб
21:31 Хоккей Виталий Ячменев: Думаю, Сошников может вернуться в НХЛ
21:17 Биатлон Александр Касперович: Болгарской сборной реально побороться за медали на Олимпийских играх
Turkey defeated Russia in Libya
40 монахинь дивеевского монастыря вылечились от коронавируса
Еще 16 человек в Карелии заболели коронавирусом
В Волгограде опровергли версию о завышенной цене на аппараты ИВЛ
Известные коррупционеры на Ставрополье собираются выйти на свободу по УДО
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика