Никита Задоров: Есть вещи, которые я не люблю в России, но это не значит, что я не люблю Россию

Защитник «Колорадо» Никита Задоров рассказал о своем отношении к России.
«Я очень люблю Москву. Я там родился, это мой любимый город. Тяжело какие-то причины называть. Я люблю за то, что я там родился, это моя родина. Есть вещи, которые я не люблю в России, но это не значит, что я не люблю Россию.
Я люблю Россию за то, что я там родился, за то, что это моя родина», – сказал хоккеист в прямом эфире Instagram-аккаунта Павла Лысенкова.
На данный момент Задоров провел в НХЛ 356 матчей и набрал 75 (22+53) очков.
Добавим, что нынешний сезон был прерван из-за пандемии коронавируса. В лиге рассчитывают возобновить турнир в июле или августе.
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