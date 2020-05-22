Никита Задоров: Есть вещи, которые я не люблю в России, но это не значит, что я не люблю Россию Хоккеист выступает в Северной Америке с 2012 года.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров рассказал о своем отношении к России.

«Я очень люблю Москву. Я там родился, это мой любимый город. Тяжело какие-то причины называть. Я люблю за то, что я там родился, это моя родина. Есть вещи, которые я не люблю в России, но это не значит, что я не люблю Россию.

Я люблю Россию за то, что я там родился, за то, что это моя родина», – сказал хоккеист в прямом эфире Instagram-аккаунта Павла Лысенкова.

На данный момент Задоров провел в НХЛ 356 матчей и набрал 75 (22+53) очков.

Добавим, что нынешний сезон был прерван из-за пандемии коронавируса. В лиге рассчитывают возобновить турнир в июле или августе.