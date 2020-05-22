Московское «Динамо» обменяло Марковина и Петунина в «Северсталь» на Луховского В прошлом сезоне команда из Череповца не попала в плей-офф.

Клубы КХЛ «Динамо» (Москва) и «Северсталь» совершили обмен.

«В результате сделки в Москву переезжает второй бомбардир молодежной команды из Череповца Никита Луховской. На берега Шексны отправились форварды Дмитрий Марковин и Александр Петунин», – сообщает официальный твиттер ХК «Динамо».

Стоит отметить, что 1 мая «Динамо» получило права на игроков «Северстали» Марковина и Петунина в обмен на денежную компенсацию.

Петунин в регулярном чемпионате-2019/20 провел 29 игр и набрал 17 очков (7+10). В активе Марковина 49 матчей и 16 очков (7+9).

Луховский в сезоне-2019/20 в МХЛ за «Алмаз», молодежную команду «Северстали». Никита отметился 52 очками (28+24) в 63 играх.

«Северсталь» в минувшем сезоне финишировала на десятом месте в Западной конференции, не попав в плей-офф. Московское «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина обыграло в шести матчах «Спартак» (4:2), однако розыгрыш был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.