Никита Задоров: Капризов станет суперзвездой НХЛ, но я не уверен, что «Миннесота» – это его команда

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров высказался по поводу перспектив 23-летнего нападающего Кирилла Капризова в НХЛ и в команде «Миннесота Уайлд».
«Я не видел Тарасенко и Кузнецова в юном возрасте, чтобы сравнивать их с Капризовым, – рассказал Задоров в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Так ли он хорош? Я играл с Кириллом на чемпионате мира, и скажу, что он один из самых талантливых молодых хоккеистов, которых я видел. У него прекрасное голевое чутье, высокое мастерство.
Но я не уверен, что «Миннесота» – это его команда. Может быть, у меня какая-то антипатия к «Уайлд». Ведь это наше дерби. «Миннесота» не такая атакующая, больше играет от обороны. Там нет таких созидателей, которые отдадут пас Капризову.
Возможно, я ошибаюсь – Кирилл просто на себя повесит рояль и будет тащить. Думаю, у Капризова однозначно все получится в НХЛ. Выстрелит ли он сразу в первом сезоне, не знаю. Но Капризов вырастет в очень большого игрока, станет настоящей суперзвездой в НХЛ».
По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20 форвард ЦСКА Капризов стал лучшим снайпером (33 заброшенных шайбы в 57 матчах) и занял третье место в списке лучших бомбардиров (62 очка).
В 2015 году «Миннесота» выбрала Капризова в пятом раунде драфта НХЛ под общим 135-м номером.
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