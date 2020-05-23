Голкипер «Нефтехимика»: Капризов и Доус – самые опасные нападающие КХЛ Ранее легендарный форвард сборной СССР Борис Михайлов назвал Капризова лучшим игроком минувшего сезона.

Вратарь «Нефтехимика» Федор Коротаев назвал самых опасных хоккеистов в КХЛ. По его словам, в их число входят форвард ЦСКА Кирилл Капризов, а также нападающий «Барыса» Найджел Доус.

«Отметил Кирилла Капризова и Найджела Доуса. Форвард ЦСКА забросил победную шайбу в овертайме нашего матча в Москве, а канадец – в дебютной игре в Екатеринбурге.

Они – самые опасные. Бросают, может, не очень сильно, но очень хитро – быстро, в слабые точки, точно», – цитирует игрока Russia-Hockey.ru.