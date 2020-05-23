«Барыс» продлил контракт с нападающим Виделлом Ранее он выступал за «Югру», «Северсталь», «Торпедо», «Трактор», а также «Куньлунь» и рижское «Динамо».

Шведский форвард Линус Виделл продолжит выступления за казахстанский «Барыс». Сегодня, 23 мая нападающий подписал контракт, рассчитанный до 30 апреля 2021 года, который носит односторонний характер. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК «Барыс» (@barys_official) 23 Май 2020 в 3:26 PDT Добавим, что в минувшем сезоне 35-летний хоккеист отыграл 41 матч и набрал 34 (11+23) очка.