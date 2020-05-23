«Барыс» продлил контракт с нападающим Виделлом

Шведский форвард Линус Виделл продолжит выступления за казахстанский «Барыс».
Сегодня, 23 мая нападающий подписал контракт, рассчитанный до 30 апреля 2021 года, который носит односторонний характер.
Добавим, что в минувшем сезоне 35-летний хоккеист отыграл 41 матч и набрал 34 (11+23) очка.
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