Илья Ковальчук: Овечкин много пашет на команду, но все равно забивает по 50 шайб Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук оценил игру капитана команды Александра Овечкина.

- Ови - молодец, не только кому-то что-то доказывает с каждым годом, но и прибавляет. Становится мудрее, играет здорово. Много пашет на команду, и все равно забивает по 50 шайб за сезон. Партнеры ему помогают - Бэкстрем, Оши, Кузя, Уилсон. Есть, с кем играть. Но как говорят, бросок не пропьешь, - цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ.

Ранее Овечкин высказал предположение, что сезон в НХЛ будет возобновлен в июле или в августе, а также подтвердил информацию о том, что количество участников плей-офф могут увеличить с 16 до 24 команд.