Панарин рассказал о реакции Знарка на новость о свадьбе дочери

- С Олегом Валерьевичем связана смешная история. Алиса устроила конференц-колл: подключились ее мама, сестра и папа. Алиса всех поприветствовала, сразу показала кольцо в камеру. А Олег Валерьевич только-только вернулся с какой-то игры. И, не обращая внимания на Алису, стал мне кричать: «Эй, Панара, ты видел, как мы их разорвали сегодня? Вот так надо играть!» Он что-то еще сказал, но я не особо разобрал - связь плохая была. А потом он закончил: «Ну, все, ладно, пока». И отключился, - приводит слова Панарина «РИА Новости».
Накануне Панарин опубликовал в своем Instagram фотографию, где его невеста демонстрирует кольцо на безымянном пальце, подписав ее «08/05/2019».
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