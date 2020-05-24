48-летний Ягр может продолжить карьеру в клубе «Оцеларжи Тршинец»

Чешский нападающий Яромир Ягр может сменить команду. Олимпийского чемпиона 1998 года и двукратного обладателя Кубка Стэнли приглашают в чешский клуб «Оцеларжи Тршинец».
Об этом сообщает Hokej.cz, ссылаясь на спортивного директора ХК «Оцеларжи» Яна Петерека.
Напомним, что Ягр вернулся в родную страну в 2018 году после того, как разорвал контракт с «Калгари Флэймз». С тех пор Яромир играет за «Рытиржи Кладно», клуб, владельцем которого он является.
В минувшем сезоне «Кладно» занял последнее 14-е место в регулярном чемпионате чешской экстралиги и вылетел в первый дивизион. Ягр принял участие в 38 матчах и набрал 29 очков (15+14).
«Оцеларжи» финишировал на втором месте, на девять очков отстав от клуба «Били Тигржи Либерец». Плей-офф в Чехии проводить не стали из-за пандемии коронавируса. Сезон был завершен досрочно.
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