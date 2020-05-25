НХЛ в начале июня разрешит хоккеистам возобновить тренировки

Национальная хоккейная лига собирается отменить запрет на проведение тренировок. Хоккеисты клубов лиги смогут возобновить занятия в начале июня. Точная дата пока не определена.
В пресс-релизе, опубликованном на сайте НХЛ, сказано, что после перехода к так называемой «фазе 2» прекратится режим самоизоляции, и хоккеисты по желанию смогут проводить тренировки в тренировочных центрах клубов, занимаясь небольшими группами (как на льду, так и вне льда).
Пока еще только предстоит решить, когда начнется «фаза 2», и как долго она продлится. При этом лига подчеркивает, что клубы не имеют права принуждать своих игроков тренироваться.
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса 12 марта.
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