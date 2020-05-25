Артемий Панарин: Соцсети – бесполезная трата времени Нападающий «Рейнджерс» заявил, что старается не смотреть комментарии к своим публикациям.

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своем отношении к социальным сетями.

«Сети сам веду, – рассказал Панарин в интервью «Горняцкой правде». – Когда хотелось их развивать, старался придумать что-то интересное, оригинальное.

Людям неинтересно каждый раз смотреть на нашего пса Рыжего. Если честно, не будь популярности, вообще бы не вел.

Комментарии стараюсь не смотреть. Раньше злился, мог отвечать, ругаться. Сейчас повзрослел – понимаю, что есть вещи в жизни гораздо интереснее.

Давайте начистоту: соцсети – бесполезная трата времени. Сегодня час-другой предпочитаю потратить на книгу, статью или интересное интервью посмотреть – словом, на то, что мне поможет стать чуточку лучше в общеобразовательном смысле».

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. Панарин в нынешнем сезоне в 69 матчах заработал 95 очков (32+63).