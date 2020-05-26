«Авангард» обменял защитника Минеева в «Сочи» «Авангард» обменял защитника Максима Минеева в ХК «Сочи» на денежную компенсацию.

«Клуб желает Максиму успешного продолжения карьеры», - говорится в сообщении пресс-службы омской команды.

В минувшем сезоне 22-летний защитник провел за нижегородское «Торпедо», записав на свой счет две голевые передачи в 14 встречах регулярного чемпионата КХЛ. В начале мая «Авангард» вернул права на игрока, также выплатив «Торпедо» денежную компенсацию.