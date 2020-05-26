«Металлург» подписал однолетний контракт с Мозякиным Магнитогорский «Металлург» подписал соглашение с нападающим Сергеем Мозякиным.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с форвардом рассчитан на один сезон.

– Сегодня мы официально поставили точку в наших переговорах и скрепили соглашение подписями. На самом деле это все не стоило той шумихи, которая поднялась вокруг этого контракта – это был обычный переговорный процесс, – прокомментировал подписание контракта директор «Металлурга» Сергей Ласьков.

Добавим, что 39-летний Мозякин выступает за «Металлург» с 2011 года. С тех пор нападающий провел за магнитогорскую команду в регулярных чемпионатах КХЛ и сериях плей-офф 593 встречи, записав на свой счет 662 (306+356) очков при показателе полезности «+139».

Напомним, что Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ, набрав 897 очков (201+665) в 793 матчах. Нападающий дважды в составе «Магнитки» завоевывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах. В минувшем сезоне форвард набрал 41 очко (15+26) в 57 матчах регулярного чемпионата и 5 очков (2+3) в 5 матчах плей-офф.