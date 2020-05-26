Источник: Зарплата Мозякина в «Металлурге» снизилась на 130 миллионов рублей Сегодня лучший бомбардир в истории КХЛ подписал новый контракт на один сезон.

По новому соглашению с магнитогорским «Металлургом» 39-летний нападающий Сергей Мозякин заработает на 130 миллионов меньше, чем в прошлом сезоне.

Телеграм-канал «Хоккей без зрителей» утверждает, что теперь зарплата игрока составит 50 млн рублей + бонусы. Ранее Мозякин, по неофициальной информации, зарабатывал 180 млн за сезон.

Сергей выступает за «Металлург» с 2011 года. С тех пор нападающий провел за магнитогорскую команду в регулярных чемпионатах КХЛ и сериях плей-офф 593 встречи, записав на свой счет 662 (306+356) очков при показателе полезности «+139».

Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ, набрав 897 очков (201+665) в 793 матчах. Нападающий дважды в составе «Магнитки» завоевывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах. В минувшем сезоне форвард набрал 41 очко (15+26) в 57 матчах регулярного чемпионата и 5 очков (2+3) в 5 матчах плей-офф.