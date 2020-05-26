Источник: Зарплата Мозякина в «Металлурге» снизилась на 130 миллионов рублей

По новому соглашению с магнитогорским «Металлургом» 39-летний нападающий Сергей Мозякин заработает на 130 миллионов меньше, чем в прошлом сезоне.
Телеграм-канал «Хоккей без зрителей» утверждает, что теперь зарплата игрока составит 50 млн рублей + бонусы. Ранее Мозякин, по неофициальной информации, зарабатывал 180 млн за сезон.
Сергей выступает за «Металлург» с 2011 года. С тех пор нападающий провел за магнитогорскую команду в регулярных чемпионатах КХЛ и сериях плей-офф 593 встречи, записав на свой счет 662 (306+356) очков при показателе полезности «+139».
Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ, набрав 897 очков (201+665) в 793 матчах. Нападающий дважды в составе «Магнитки» завоевывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах. В минувшем сезоне форвард набрал 41 очко (15+26) в 57 матчах регулярного чемпионата и 5 очков (2+3) в 5 матчах плей-офф.
Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей Ставка на слабых. Зачем КХЛ «Амур», «Витязь», «Нефтехимик», «Северсталь», «Сочи» и Рига с Пекином? Составы ведущих клубов КХЛ не влезают в потолок зарплат. Финансовый удар по богатым, возможно, был ошибкой. 24.05.2020 12:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Игорь Акинфеев и Фонд «Страна Футбола» представляют проект Кипербол Вратарь ЦСКА и его Фонд «Страна Футбола» при поддержке Департамента спорта Москвы представляют новый формат любимой игры – Кипербол (KeeperВall). 26.05.2020 12:59 Футбол UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей «Будь стройна» и «чуть-чуть тортика». Как Алина Загитова отметила 18-летие С самого утра 18 мая в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию посыпались поздравления с совершеннолетием. 18.05.2020 13:00 Фигурное катание Сергеев Иван Сергей Кирьяков: Если первой забьет «Бавария», ждите разгром, если «Боруссия» – сенсацию Бывший форвард немецких клубов поделился с «Советским спортом» ожиданиями от центрального матча 28-го тура бундеслиги «Боруссия» Д – «Бавария». 26.05.2020 15:30 Футбол Григорьевская Юлия Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван Немецкая «классика», которую нельзя пропустить. Расписание и расклады 28-го тура бундеслиги Суперматч «Боруссия» – «Бавария» может убить чемпионскую интригу, а может, наоборот, разжечь ее с новой силой. 26.05.2020 11:30 Футбол Зибрак Артем