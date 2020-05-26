Логинов перешел из «Сибири» в «Нефтехимик» В прошлом сезоне 33-летний защитник провел 54 матча и набрал 10 очков (2+8) при показателе полезности -3.

Официальный сайт ХК «Нефтехимик» объявил о заключении однолетнего контракта с Александром Логиновым. Два предыдущих сезона защитник провел в «Сибири».

Всего в активе 33-летнего Логинова 512 матчей в КХЛ и 149 набранных очков (49+100) при показателе полезности -44.

Помимо «Сибири» Александр в прошлом играл также за «Салават Юлаев», «Торос», чешскую «Энергию», «Торпедо», «Автомобилист» и «Амур».