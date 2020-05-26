Логинов перешел из «Сибири» в «Нефтехимик»

Официальный сайт ХК «Нефтехимик» объявил о заключении однолетнего контракта с Александром Логиновым. Два предыдущих сезона защитник провел в «Сибири».
Всего в активе 33-летнего Логинова 512 матчей в КХЛ и 149 набранных очков (49+100) при показателе полезности -44.
Помимо «Сибири» Александр в прошлом играл также за «Салават Юлаев», «Торос», чешскую «Энергию», «Торпедо», «Автомобилист» и «Амур».
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