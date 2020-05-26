Логинов перешел из «Сибири» в «Нефтехимик» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 мая 2020 17:11ХоккейШарафудинов Виктор

Логинов перешел из «Сибири» в «Нефтехимик»

В прошлом сезоне 33-летний защитник провел 54 матча и набрал 10 очков (2+8) при показателе полезности -3.

Официальный сайт ХК «Нефтехимик» объявил о заключении однолетнего контракта с Александром Логиновым. Два предыдущих сезона защитник провел в «Сибири».

Всего в активе 33-летнего Логинова 512 матчей в КХЛ и 149 набранных очков (49+100) при показателе полезности -44.

Помимо «Сибири» Александр в прошлом играл также за «Салават Юлаев», «Торос», чешскую «Энергию», «Торпедо», «Автомобилист» и «Амур».

В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван
Еще по теме:
Даниэль Кормье: Хабиб будет готов к бою в сентябре Абдурахимов рассказал об отношении к коронавирусу в Дагестане Хабилов проведет бой 18 июля
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия
Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Андрей Рублев: Климат в России не подходит для тенниса Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал Хабибу, что его отец получит лучшее лечение Даниил Медведев: Никогда не стал бы профессиональным футболистом
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван
Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Артем Дзюба: Семина убрали люди, которые футбол понимают с вертолета, если не из космоса Лидер «Зенита» и сборной России ответил на вопросы в прямом эфире инстаграма «Матч ТВ». 26.05.2020 16:00 Футбол Григорьевская Юлия
Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия
Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван
Новости
18:12 Хоккей «Ижсталь» стала фарм-клубом «Сочи» в ВХЛ
18:03 ММА Источник: У тренера Исмаилова нашли 1,8 кг кокаина
17:46 Олимпиада Роспотребнадзор рекомендовал спортсменам делать тест на коронавирус не реже раза в неделю
17:32 Хоккей СКА подписал новый контракт с защитником Дыбленко
17:23 Футбол Украинский минздрав разрешил возобновить чемпионат УПЛ 30 мая
17:11 Хоккей Логинов перешел из «Сибири» в «Нефтехимик»
17:02 Хоккей Илья Воробьев: Опыт Мозякина будет крайне полезен «Металлургу»
16:55 Футбол Ибрагимович вернется в строй через месяц
16:40 Хоккей Агент: Завершит ли Мозякин карьеру по окончании следующего сезона? Это вопрос не ко мне, а к Сергею
16:33 Хоккей Источник: Зарплата Мозякина в «Металлурге» снизилась на 130 миллионов рублей
16:23 ММА Даниэль Кормье: Хабиб будет готов к бою в сентябре
16:11 Футбол Источник: Шейх Мансур и «Ред Булл» хотят вложить деньги в «Уфу»
15:56 Футбол Лионель Скалони: Мартинес должен выходить в стартовом составе «Барселоны»
15:45 Хоккей «Авангард» обменял защитника Минеева в «Сочи»
15:35 Хоккей «Металлург» подписал однолетний контракт с Мозякиным
15:27 Футбол Кривохарченко и Нагучев прокомментируют матч «Боруссия» – «Бавария»
15:27 Футбол РПЛ завершила первый этап возобновления сезона – в Россию вернулись все легионеры
15:18 ММА Абдурахимов рассказал об отношении к коронавирусу в Дагестане
15:00 Фигурное катание Этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Канаде отменен
14:46 Футбол Газзаев поздравил Гинера с днем рождения
Проверка боем: как получить СНИЛС, чтобы получить 10 тысяч рублей на ребенка
На Ставрополье от коронавируса скончался еще один человек
На 26 мая коронавирусом заболели 42 жителя Тюменской области
В Хабаровском крае выявили коронавирусное заболевание у 1760 человек
Коронавирус подтверждён у 88 волгоградцев
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика