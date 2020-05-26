СКА подписал новый контракт с защитником Дыбленко

Хоккейный клуб СКА на своей официальном сайте сообщил о заключении нового контракта с 26-летним защитником Ярославом Дыбленко.
Соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.
Дыбленко перешел в СКА в прошлом году из московского «Спартака». В сезоне 2019/20 Ярослав провел в составе команды из Санкт-Петербурга 42 игры и отметился 6 (2+4) очками при показателе полезности +12.
Всего на счету 26-летнего защитника 288 матчей и 57 очков (19+38) в КХЛ. Помимо «Спартака» Дыбленко в прошлом выступал за «Атлант», «Нью-Джерси Девилз» и «Бингемтон Девилз».
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