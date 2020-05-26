Артемий Панарин: В НХЛ деньги зарабатывают, а в КХЛ – вкладывают - Советский спорт
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26 мая 2020 21:59ХоккейШарафудинов Виктор

Артемий Панарин: В НХЛ деньги зарабатывают, а в КХЛ – вкладывают

Нападающий «Рейнджерс» считает, что в России спорт не является бизнесом.

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что если спорт не приносит прибыль, нет смысла платить игрокам большие зарплаты.

«Хоккей может рассматриваться как бизнес-модель, – рассказал Панарин в интервью Forbes.ru – Если говорить про НХЛ, то здесь деньги зарабатываются. Что касается КХЛ, денежные средства скорее вкладываются. Я считаю, что если спорт сам по себе не прибылен, то нет смысла платить большие деньги игрокам, потому что это получается уже благотворительность.

На мой взгляд, если спорт работает как бизнес-модель и генерирует прибыль, тогда мы, как сотрудники, можем получать большие деньги. Допустим, в России, я не думаю, что спортивная индустрия работает как бизнес-модель. Если же руководство того или иного клуба преследует цель достижения определенных спортивных результатов, они могут инвестировать деньги из своего кармана».

В прошлом году Панарин перешел из «Коламбуса» в «Рейнджерс», заключив с клубом из Нью-Йорка семилетний контракт со средней зарплатой в 11,6 миллионов долларов.

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