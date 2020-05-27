СМИ: Капризов и Сорокин останутся в ЦСКА Оба игрока подпишут новые контракты.

Форвард московского ЦСКА Кирилл Капризов, а также голкипер армейцев Илья Сорокин продолжат выступления за столичный клуб.

Как сообщает телеканал «Матч ТВ», отъезд игроков в НХЛ откладывается из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что текущий сезон НХЛ будет доигран, однако, начало следующего пока не определили.

Добавим, что в минувшем сезоне КХЛ Капризов провел 57 матчей и набрал 62 (33+29) очка. В активе Сорокина – 44 встречи и 63 пропущенные шайбы.