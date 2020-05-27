40-летний Еременко продлил контракт с московским «Динамо»

Российский голкипер Александр Еременко продолжит выступления за московское «Динамо».
Сегодня, 28 мая вратарь бело-голубых подписал новый контракт. Его соглашение рассчитано на один год и носит односторонний характер. Другие детали сделки не раскрываются.
Напомним, в минувшем сезоне 40-летний голкипер отыграл 20 матчей. В плей-офф он провел пять встреч и помог своей команде одержать четыре победы.
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