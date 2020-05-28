«Спартак» утвердил тренерский штаб на следующий сезон, Знарок остается В минувшем сезоне красно-белые в первом раунде плей-офф уступили московскому «Динамо».

Официальный сайт ХК «Спартак» сообщил о том, что руководство клуба утвердило тренерский штаб основной команды на сезон-2020/21.

Главному тренеру Олегу Знарку будут помогать Харийс Витолиньш, Максим Соловьев, Хассан Саид (тренер по физподготовке), Стефан Перссон (тренер по вратарям), а также новый ассистент – Владимир Федосов.

Ранее Федосов работал вместе со Знарком в ХК МВД, московском «Динамо» и СКА.

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф уступил в шести матчах московскому «Динамо» (2:4).