Овечкин и Пастрняк выиграли «Морис Ришар Трофи»

НХЛ официально вручила «Морис Ришар Трофи» форварду «Вашингтона» Александру Овечкину и нападающему «Бостона» Давиду Пастрняку.
В минувшем сезоне регулярного чемпионата, который был завершен из-за пандемии коронавируса, оба игрока забросили по 48 шайб.
Таким образом, «Морис Ришар Трофи» впервые с 2010 года вручили сразу двум хоккеистам. Тогда этот приз получили Стивен Стэмокс и Сидни Кросби.
Добавим, что обладателем «Президент Трофи» стал «Бостон», набравший больше всех очков в «регулярке».
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