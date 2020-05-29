Овечкин и Пастрняк выиграли «Морис Ришар Трофи» Лучшим бомбардиром «регулярки» стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Он получил «Арт Росс Трофи».

НХЛ официально вручила «Морис Ришар Трофи» форварду «Вашингтона» Александру Овечкину и нападающему «Бостона» Давиду Пастрняку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NHL (@nhl) 28 Май 2020 в 11:16 PDT

В минувшем сезоне регулярного чемпионата, который был завершен из-за пандемии коронавируса, оба игрока забросили по 48 шайб.

Таким образом, «Морис Ришар Трофи» впервые с 2010 года вручили сразу двум хоккеистам. Тогда этот приз получили Стивен Стэмокс и Сидни Кросби.

Добавим, что обладателем «Президент Трофи» стал «Бостон», набравший больше всех очков в «регулярке».