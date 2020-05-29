Бывший вратарь «Калгари» стал игроком «Барыса» Минувший сезон он провел в чемпионате Швейцарии.

Финский голкипер Йони Ортио, выступавший за подмосковный «Витязь», вернулся в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Сегодня, 29 мая хоккеист подписал контракт с казахстанским «Барысом», рассчитанный до 30 апреля 2021 года. Другие детали сделки не раскрываются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК «Барыс» (@barys_official) 29 Май 2020 в 1:36 PDT

В минувшем сезоне 29-летний вратарь защищал цвета швейцарского «Цюриха». Он провел 21 матч, пропуская в среднем 2,38 шайбы и отражая 91,7% бросков. Также на его счету 37 матчей за «Калгари», в составе которого он выступал с 2013 по 2016 год.