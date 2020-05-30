Макдэвид – о возобновлении НХЛ со стадии плей-офф: Это отвечает требованиям большинства команд Регулярный чемпионат был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поддержал решение НХЛ возобновить сезон со стадии плей-офф.

Отметим, что за Кубок Стэнли, который в прошлом сезоне выиграл «Сент-Луис», поспорят 24 команды, а не 16, как это было ранее.

«Нужно сделать шаг назад и чем-то пожертвовать. Так поступили все ребята в комитете. Многим ребятам пришлось в чем-то уступить, и «Ойлерз» тоже. Мы хорошо провели сезон, заняли высокое место, но нам все равно придется играть за право попасть в плей-офф. Так получилось. Так будет лучше для лиги.

Идеального варианта, идеального формата нет. То, что мы предлагаем, отвечает требованиям большинства команд. Надо это принять и играть. Посмотрим, что получится.

Я очень рад, что был участником этого процесса. Высказывалось очень много мнений. Не буду утверждать, что мы пришли к полному согласию по всем вопросам, но в этом и заключалась суть работы комитета. Нужно спорить, чтобы увидеть всю картину целиком. Считаю, что мы справились с работой, выработав такой формат», – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.