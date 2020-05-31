Борис Михайлов: НХЛ, если в июле и перезапустит сезон, сломает себе весь календарь После рестарта в розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 команды.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о досрочном завершении сезона КХЛ из-за пандемии коронавируса и о планах НХЛ все-таки разыграть Кубок Стэнли.

«Считаю, КХЛ правильно делает, когда дает предварительную информацию для клубов, – цитирует Михайлова Russia-Hockey. – Верным было решение лиги не тянуть с завершением сезона, верным является и предварительное информирование о старте чемпионата.

А вот НХЛ здесь на контрасте. Понятно желание НХЛ спасти какие-то финансы и контракты, но, на мой взгляд, там немного запутались. Североамериканцы, если в июле и перезапустят сезон, сломают себе весь календарь. Плюс есть риск, что кто-то заболеет, и это будет скандал.

К мнениям со стороны иногда отношусь с юмором. Сначала некоторые наши эксперты ругали КХЛ, что лига тянет с отменой сезона, теперь они же хвалят НХЛ, что она, наоборот, этот сезон спасает. Такой логики мне не понять».

С точной датой возобновления сезона в НХЛ пока еще не определились.