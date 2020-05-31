СКА поздравил Брагина с днем рождения

Хоккейный клуб СКА поздравил тренера Валерия Брагина с 64-м днем рождения.
«С удовольствием поздравляем Валерия Николаевича с днем рождения, желаем крепкого здоровья и прекрасного настроения. Пусть впереди будет еще много достижений, уверенных побед и ярких камбэков!», – сказано в сообщении, опубликованном в официальном твиттере СКА.
С июля 2014-го Брагин возглавляет молодежную сборную России, а 27 января нынешнего года присоединился с тренерскому штабу СКА и стал старшим тренером национальной команды страны.
Ранее СМИ сообщали о том, что Брагин может стать главным тренером СКА вместо Алексея Кудашова.
Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия «Каминский разберется, как совместить бег со стрельбой». Никита Крюков – о биатлоне Самый известный воспитанник Юрия Каминского олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков – о переходе своего наставника в биатлон. 28.05.2020 18:00 Биатлон Волохов Юрий Глушакова «вернули» в «Спартак», Левандовски лидер «Золотой бутсы», а «Зенит» и СКА – по выручке В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 31.05.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий НХЛ, продумай-просчитай все хорошенько и возьми пример с российского футбола. Колонка Славина Наш футбол и весь остальной так называемый профессиональный спорт, расхищающий народные деньги в особо крупных размерах, можно костерить бесконечно. 29.05.2020 22:30 Хоккей Славин Виталий UFC on ESPN 9. Вудли против Бернса и возвращение Шевченко «Советский спорт» рассказывает о том, какими боями порадует турнир UFC на этой неделе и где его можно посмотреть. 28.05.2020 11:00 ММА Усачев Владислав Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван Максименко – о возвращении Глушакова в «Спартак», Дзюбе в «Зените» и Эмили Ратаковски 22-летний основной вратарь красно-белых Александр Максименко ответил на вопросы в прямом эфире инстаграма «Ред Булла». 30.05.2020 22:30 Футбол Григорьевская Юлия