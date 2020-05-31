СКА поздравил Брагина с днем рождения Сегодня тренеру исполнилось 64 года.

Хоккейный клуб СКА поздравил тренера Валерия Брагина с 64-м днем рождения.

«С удовольствием поздравляем Валерия Николаевича с днем рождения, желаем крепкого здоровья и прекрасного настроения. Пусть впереди будет еще много достижений, уверенных побед и ярких камбэков!», – сказано в сообщении, опубликованном в официальном твиттере СКА.

С июля 2014-го Брагин возглавляет молодежную сборную России, а 27 января нынешнего года присоединился с тренерскому штабу СКА и стал старшим тренером национальной команды страны.

Ранее СМИ сообщали о том, что Брагин может стать главным тренером СКА вместо Алексея Кудашова.