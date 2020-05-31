Владимир Быстров: Начал смотреть хоккей еще в детстве, особенно нравился «Химик» Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал за какой хоккейный клуб хотел бы выступать с партнером по национальной команде Андреем Аршавиным.

- Конечно, за СКА. У нас даже его форма есть. Болею за СКА с тех пор, как приехал жить в Санкт-Петербург. Вообще, начал смотреть хоккей еще в детстве. Особенно нравился «Химик», - приводит слова Быстрова официальный сайт КХЛ.

Ранее Быстров прокомментировал ситуацию со снижением зарплат футболистов на время вынужденной паузы в соревнованиях из-за пандемии коронавируса, а также рассказал, что в детстве болел за «Спартак» и ничего не знал о «Зените».