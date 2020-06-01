«Протесты вылились в какую-то жесть». Девушка Сергачева – о беспорядках в США Жители Миннеаполиса требуют справедливого наказания для сотрудника полиции, который задушил мужчину на глазах у прохожих.

Елизавета, девушка российского защитника «Тампы-Бэй» Михаила Сергачева, рассказала о текущей ситуации во Флориде, где полицейский по неосторожности задушил 46-летнего чернокожего мужчину.

«Наверное, все слышали про убийство темнокожего парня полицейским. Вчера закрывали все витрины, магазины. Готовились к протестам. В итоге протесты вылились в какую-то жесть. Начали избивать людей, все крушить.

Очень грустная ситуация, но почему-то люди думают, что они могут насилием исправить несправедливость. И от этого еще грустнее», – написала девушка Сергачева в своем Telegram.