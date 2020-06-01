Вовченко заключил двусторонний контракт с «Северсталью»

Российский форвард Даниил Вовченко принял квалификационное предложение «Северстали».
Как сообщает пресс-служба КХЛ, 24-летнй игрок заключил двусторонний контракт, рассчитанный на два сезона.
Добавим, что в минувшей компании Вовченко отыграл в «регулярке» 42 матча и набрал 22 (5+17) очка при 24 минутах штрафа.
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