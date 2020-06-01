Вовченко заключил двусторонний контракт с «Северсталью» Нападающий выступает за череповецкий клуб с 2015 года.

Российский форвард Даниил Вовченко принял квалификационное предложение «Северстали». Как сообщает пресс-служба КХЛ, 24-летнй игрок заключил двусторонний контракт, рассчитанный на два сезона. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб Северсталь (@hc_severstal) 31 Май 2020 в 12:42 PDT Добавим, что в минувшей компании Вовченко отыграл в «регулярке» 42 матча и набрал 22 (5+17) очка при 24 минутах штрафа.