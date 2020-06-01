Форвард СКА Дергачев продолжит карьеру в «Витязе»

Как сообщает пресс-служба КХЛ, питерский СКА обменял нападающего Александр Дергачева в подмосковный «Витязь» на денежную компенсацию.
В минувшем сезоне «регулярки» он провел 26 матчей и набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «-2» и шести минутах штрафного времени.
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