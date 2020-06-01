Форвард СКА Дергачев продолжит карьеру в «Витязе» Ранее он выступал за московский «Спартак».

Как сообщает пресс-служба КХЛ, питерский СКА обменял нападающего Александр Дергачева в подмосковный «Витязь» на денежную компенсацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от hcvityaz (@hcvityaz) 1 Июн 2020 в 2:22 PDT

В минувшем сезоне «регулярки» он провел 26 матчей и набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «-2» и шести минутах штрафного времени.