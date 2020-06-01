Набоков – любимый российский хоккеист болельщиков «Сан-Хосе» - Советский спорт
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01 июня 2020 12:54ХоккейГичунцев Артур

Набоков – любимый российский хоккеист болельщиков «Сан-Хосе»

Голкипер был выбран на драфте-1994 под общим 219-м номером.

Фанаты «Сан-Хосе» признали Евгения Набокова самым любимым российским хоккеистом в истории команды. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Напомним, вратарь выступал за «акул» с 1999 по 2000 год. За это время он провел 563 матча и одержав 293 победы при 91,2% отраженных бросков.

Добавим, что всего в истории «Сан-Хосе» было 18 российских легионеров.

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