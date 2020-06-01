НХЛ выступила против всех, кто поддерживает расизм После смерти афроамериканца Джорджа Флойда в США не утихают протесты.

Национальная хоккейная лига в своем официальном твиттере опубликовала заявление по поводу массовых протестов против расовой дискриминации в США и Канаде.

«Поскольку протесты в США и Канаде в последние дни обращают внимание на расовую справедливость для темнокожего сообщества, НХЛ поддерживает всех, кто работает над достижением расово справедливого общества, и выступает против всех людей, которые поддерживают расизм, ненависть, фанатизм и насилие», – сказано в сообщении лиги.

Напомним, что в США начались массовые беспорядки после того, как в Миннеаполисе в результате травм, нанесенных полицейскими, умер в реанимации афроамериканец Джордж Флойд.