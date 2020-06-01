Бывший защитник «Оттавы» Уайдман стал игроком нижегородского «Торпедо» В активе американца 181 матч в НХЛ.

Официальный сайт нижегородского «Торпедо» сообщил о заключении контракта с 30-летним американским защитником Крисом Уайдманом.

С 2015 по 2017 годы Крис был основным защитником клуба НХЛ «Оттава Сенаторз», а в 2016-м выступал в составе сборной США на чемпионате мира в России.

Всего в активе Уайдмана 181 матч и 45 очков (16+29) в НХЛ. Помимо «Оттавы» американец также играл за «Эдмонтон» и «Флориду». Минувший сезон защитник провел в АХЛ в команде «Сан-Диего Галлз», фарм-клубе «Анахайм Дакс». В 53 матчах регулярного чемпионата Крис набрал 31 очко (9+22).

Контракт с «Торпедо» Уайдман заключил на один сезон.