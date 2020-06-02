Шведский форвард Карлстрем стал игроком «Далласа» Хоккеист был выбран в третьем раунде драфта НХЛ-2016 под общим 90-м номером.

«Даллас» подписал контракт новичка со шведским нападающим Фредериком Карлстремом.

Отмечается, что контракт игрока рассчитан на два года. Другие детали сделки не уточняются.

The Stars have signed forward Fredrik Karlstrom to a two-year entry level deal. Karlstrom was a 3rd round draft pick in 2016.#GoStars pic.twitter.com/t0LEgDFaPT — x-Dallas Stars (@DallasStars) June 1, 2020

В минувшем сезоне форвард выступал на родине за хоккейный клуб «Векше Лейкерс». В его активе 51 матч и 19 (10+9) очков при показателе полезности «+6».

Добавим, что регулярный чемпионат НХЛ завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Руководство лиги планирует возобновить сезон этим летом со стадии плей-офф, где выступят 24 команды.