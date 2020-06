Шведский форвард Карлстрем стал игроком «Далласа»

«Даллас» подписал контракт новичка со шведским нападающим Фредериком Карлстремом.

Отмечается, что контракт игрока рассчитан на два года. Другие детали сделки не уточняются.

The Stars have signed forward Fredrik Karlstrom to a two-year entry level deal. Karlstrom was a 3rd round draft pick in 2016.#GoStars pic.twitter.com/t0LEgDFaPT