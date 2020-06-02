Канадец О’Делл стал игроком «Сибири» Ранее он выступал за «Сочи» и магнитогорский «Металлург».

«Сибирь» объявила о подписании контракта с канадским форвардом Эриком О’Деллом.

Как сообщает клубная пресс-служба, 29-летний игрок подписал соглашение на два года. Другие детали сделки не раскрываются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК Сибирь (@hc_sibir) 2 Июн 2020 в 2:54 PDT

В минувшем сезоне хоккеист провел в составе «Магнитки» 51 матч и набрал 17 очков (6+11).

Добавим, что в 2018 году он выиграл бронзу Олимпийских игр в составе национальной сборной.