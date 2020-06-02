Карпов и Каблуков перешли в «Металлург» В прошлом сезоне оба игрока выступали в составе СКА.

Сегодня, 2 июня магнитогорский «Металлург» подписал двух нападающих – Максима Карпова, а также Илью Каблукова.

Отмечается, что контракт Карпова рассчитан на два года, а соглашение Каблукова – на один.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «Metallurg» Magnitogorsk (@hcmetallurg) 2 Июн 2020 в 4:17 PDT

В минувшем сезоне «регулярки» Карпов отыграл 54 матча и набрал 15 (8+7) очков при показателе полезности »+9» и 6 минутах штрафного времени. Также на его счету три поединка в Кубке Гагарина, где он не отметился голевыми действиями.

Что касается Каблукова, то в его активе 48 матчей и три голевых паса при показателе полезности »+5» и 43 минутах штрафного времени. В матчах плей-офф нападающий не принимал участия.