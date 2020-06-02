Экс-форвард «Автомобилиста» Гареев стал игроком «Северстали» Ранее он выступал за «Салават Юлаев» и новокузнецкий «Металлург».

Российский нападающий Артем Гареев подписал однолетний контракт с череповецкой «Северсталью», сообщает клубная пресс-служба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб Северсталь (@hc_severstal) 2 Июн 2020 в 5:01 PDT

В минувшем сезоне хоккеист играл за «Автомобилист», где провел в рамках «регулярки» 47 матчей и набрал 17 очков (9+8) с показателем полезности »+4». Также он провел пять матчей в Кубке Гагарина.