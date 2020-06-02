Нападающий СКА Швец-Рогов продлил контракт с клубом

Российский форвард Артем Швец-Рогов продолжит выступления за питерский СКА.
Сегодня, 2 июня он подписал новый контракт, рассчитанный на два года. Другие детали сделки не разглашаются.
В минувшем сезоне он провел в рамках «регулярки» 31 матч и набрал 7 (3+4) очка при показателе полезности «+5». Также на его счету один матч в Кубке Гагарина.
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