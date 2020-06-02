Нападающий СКА Швец-Рогов продлил контракт с клубом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 июня 2020 15:50ХоккейГичунцев Артур

Нападающий СКА Швец-Рогов продлил контракт с клубом

Хоккеист перебрался в Санкт-Петербург осенью 2019 года из подмосковного «Витязя».

Российский форвард Артем Швец-Рогов продолжит выступления за питерский СКА.

Сегодня, 2 июня он подписал новый контракт, рассчитанный на два года. Другие детали сделки не разглашаются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Хоккейный клуб СКА (@hcska)

В минувшем сезоне он провел в рамках «регулярки» 31 матч и набрал 7 (3+4) очка при показателе полезности «+5». Также на его счету один матч в Кубке Гагарина.

Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Щербакова – о возобновлении тренировок: Вышла на лед и теряла равновесие Алина Загитова: Для меня очень большая радость, что я пришла в зал
Черчесов рассказал об уходе Семина, Малафеев готов драться с Дзюбой, Загитова едет в сборную В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 02.06.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий
Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Правление СБР обвинило Драчева в управленческом коллапсе и назначило дату конференции Владимир Королькевич: В российском биатлоне шараханье в разные стороны Валерий Польховский: Королькевич и Кабуков отказались от других предложений. Они остались ни с чем
Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартиру Бывшая первая ракетка России заглянула в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. Приводим некоторые фрагменты женской беседы. 26.05.2020 23:00 Теннис Григорьевская Юлия
Романцева и Чернышева убрали, не посмотрев на заслуги. Как уходили большие тренеры Уход Юрия Семина из «Локомотива» вызвал бурю возмущений, хотя юридически все было обставлено корректно. 02.06.2020 11:00 Футбол Домрачев Владислав
Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия
Его ставили выше Харламова. Сегодня Владимиру Крутову исполнилось бы 60 лет Великие тренеры Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов не скрывали восхищения Крутовым. 01.06.2020 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Новости
15:50 Хоккей Нападающий СКА Швец-Рогов продлил контракт с клубом
15:33 Хоккей Экс-форвард «Автомобилиста» Гареев стал игроком «Северстали»
15:16 Футбол Тер Штеген исключил свой уход из «Барселоны» этим летом
14:59 ММА «Ты проделал большую работу». Нурмагомедов похвалил своего менеджера (фото)
14:43 Хоккей Карпов и Каблуков перешли в «Металлург»
14:27 Биатлон Правление СБР обвинило Драчева в управленческом коллапсе и назначило дату конференции
14:15 Футбол Источник: «Спартак» сыграет с «Арсеналом» в 23-м туре РПЛ 20 июня
13:57 Хоккей Канадец О’Делл стал игроком «Сибири»
13:40 Баскетбол «Решение далось мне непросто». Хайнс объяснил свой уход из ЦСКА
13:21 Футбол Дмитрий Чернышенко: Матчи РПЛ возобновятся 19 июня
13:06 Фигурное катание Щербакова – о возобновлении тренировок: Вышла на лед и теряла равновесие
12:46 Формула-1 Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона
12:27 Фигурное катание Алина Загитова: Для меня очень большая радость, что я пришла в зал
12:11 Футбол Защитник «Атлетико» Савич получил предложение от «Ювентуса»
11:51 ММА «Кинули меня и оставили одну». Девушка-боец из Казахстана рассказала о жизни в США
11:34 Футбол «Арсенал» пытается удержать Обамеянга и предложил ему новый контракт
11:16 Хоккей Марк Мессье: Панарин делает команду лучше, а это признак суперзвезды
10:57 ММА «Динамика улучшения есть». Брат Нурмагомедова – о состоянии его отца (видео)
10:41 Футбол «Интер» хочет получить за Мартинеса 90 млн евро и одного игрока «Барселоны»
Must read: Now it’s clear who are fined by the security forces who patrol the streets and yards
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Болезнь не щадит никого: у известного приморского журналиста обнаружен коронавирус
Больше 40 случаев коронавируса подтверждено в Карелии за сутки
На 2 июня коронавирусом заболел 41 житель Тюменской области
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика