Нападающий СКА Швец-Рогов продлил контракт с клубом Хоккеист перебрался в Санкт-Петербург осенью 2019 года из подмосковного «Витязя».

Российский форвард Артем Швец-Рогов продолжит выступления за питерский СКА.

Сегодня, 2 июня он подписал новый контракт, рассчитанный на два года. Другие детали сделки не разглашаются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб СКА (@hcska) 2 Июн 2020 в 5:12 PDT

В минувшем сезоне он провел в рамках «регулярки» 31 матч и набрал 7 (3+4) очка при показателе полезности «+5». Также на его счету один матч в Кубке Гагарина.