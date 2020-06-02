Джастин Трюдо: Рано говорить о том, какое решение примут Минздрав Канады и НХЛ Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что возможность канадских городов принимать матчи НХЛ зависит от решения Минздрава страны.

- Мы знаем о заинтересованности канадских городов в проведении матчей НХЛ. Я знаю, что сейчас проходят переговоры между представителями Минздрава Канады и НХЛ, но еще рано говорить о том, какое окончательное решение примут, - цитирует Трюдо ТАСС.

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что регулярный чемпионат будет завершен досрочно, а в плей-офф сыграют 24 команды. Участники Кубка Стэнли были определены по наибольшему проценту побед на момент остановки регулярного чемпионата 12 марта. При этом Беттмэн не назвал точных сроков возобновления сезона, лишь отметив, что тренировочные лагеря будут открыты не раньше июля.