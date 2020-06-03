Коварж сообщил об интересе «Эдмонтона»

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж может покинуть команду. Об этом 31-летний вратарь заявил изданию Idnes.cz.
«Я еще ничего не решил. Допускаю, что это будет мой последний сезон в России. У меня есть предложения от клубов НХЛ, но сейчас об этом говорить преждевременно, поскольку я связан контрактом.
В этом году мой агент получил два предложения, в том числе от «Эдмонтона», – сказал голкипер.
Добавим, что в минувшем сезоне КХЛ Коварж провел 47 матчей и пропустил 97 шайб, а его контракт с «Автомобилистом» рассчитан до 2021 года.
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