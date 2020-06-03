Свечников оказал помощь детской спортивной организации в борьбе с коронавирусом - Советский спорт
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03 июня 2020 11:59ХоккейГичунцев Артур

Свечников оказал помощь детской спортивной организации в борьбе с коронавирусом

Российский хоккеист выступает в Северной Америке с 2016 года.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников приобрел 2500 масок, а также 500 литров антисептика для детской спортивной организации. Об этом сообщила журналист Сара Сив.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. В организации приняли решение возобновить первенство с матчей Кубка Стэнли. Ожидается, что возвращение турнира состоится в июле, а за трофей поспорят 24 команды.

Что касается Свечникова, то в минувшем сезоне «регулярки» нападающий провел 68 матчей и набрал 61 (24+37) очко.

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