Экс-форвард «Металлурга» Григоренко перешел в тольяттинскую «Ладу»

Российский нападающий Евгений Григоренко вернулся на родину.
Сегодня, 3 июня экс-форвард магнитогорского «Металлурга» подписал контракт с «Ладой», рассчитанный на один сезон. Другие детали сделки на раскрываются.
Напомним, в составе узбекского «Хумо» хоккеист отыграл 51 матч и набрал 39 (18+21) очков, став лучшим бомбардиром ташкентской команды.
Добавим, что в 2014 году Григоренко выиграл Кубок Гагарина в составе «Магнитики».
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