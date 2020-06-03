Экс-форвард «Металлурга» Григоренко перешел в тольяттинскую «Ладу» Его последним клубом был ташкентский «Хумо».

Российский нападающий Евгений Григоренко вернулся на родину.

Сегодня, 3 июня экс-форвард магнитогорского «Металлурга» подписал контракт с «Ладой», рассчитанный на один сезон. Другие детали сделки на раскрываются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК «Лада» Тольятти (@hc_lada) 3 Июн 2020 в 1:01 PDT

Напомним, в составе узбекского «Хумо» хоккеист отыграл 51 матч и набрал 39 (18+21) очков, став лучшим бомбардиром ташкентской команды.

Добавим, что в 2014 году Григоренко выиграл Кубок Гагарина в составе «Магнитики».