ЦСКА – лучший хоккейный клуб Европы по версии Hockey Archives ЦСКА занял первое место в рейтинге хоккейных команд Европы по версии портала Hockey Archives.

Как отмечается, рейтинг был составлен на основе результатов, полученных европейскими клубами в сезоне 2019/20. Добавим, что вторую строчку занял шведский «Лулео». Замкнул тройку сильнейших казанский «Ак Барс». На четвертой позиции расположился «СКА», пятое место досталось финскому «Кярпят».