«Малкин, Овечкин, Радулов и Ковальчук - я иду за вами». Дзюба показал, как бросает по воротам

«Женька Малкин, Саня Овечкин, Саша Радулов и Илья Ковальчук, я иду за вами. А сели серьезно, то скорее бы НХЛ вернулась», – сказал Дзюба видеоролике, подписав его «Все ждем НХЛ».
Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что регулярный чемпионат не будет завершен, а в плей-офф Кубка Стэнли сыграют 24 команды, которые были определены по наибольшему проценту побед на момент остановки регулярного чемпионата 12 марта.
При этом Беттмэн не назвал точных сроков возобновления сезона, лишь отметив, что тренировочные лагеря будут открыты не раньше июля.
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