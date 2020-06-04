Игорь Есмантович: Начали обсуждать контракт с Сорокиным, Капризов решил уехать в НХЛ Оба игрока находятся в России, поскольку в Северной Америке временно запретили регистрацию новичков из-за пандемии коронавируса.

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович высказался о текущей ситуации голкипера Ильи Сорокина и нападающего Кирилла Капризова.

Напомним, у обоих хоккеистов истекли трудовые контракты 30 апреля. Вратарь армейцев задрафтован «Айлендерс», а форвард – «Миннесотой».

«На этой неделе, если быть точнее, то первого июня, начали обсуждать контракт с Ильей Сорокиным.

С Капризовым тоже общались, интересовались планами Кирилла на будущее. Он сообщил, что принял решение подписывать контракт с клубом НХЛ», – цитирует функционера пресс-служба ЦСКА.