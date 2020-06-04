ЦСКА объявил о продлении контракта с Никитиным Специалист возглавил команду в 2017 году.

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин продолжит работу у руля столичного клуба. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.

Отмечается, что специалист подписал новое соглашение, рассчитанное на три года. То же самое касается его тренерского штаба, куда входят Дмитрий Юшкевич, Равиль Якубов, Евгений Корешков, Сергей Наумов и Дмитрий Пирожков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб ЦСКА Москва (@hccska) 4 Июн 2020 в 2:17 PDT

Напомним, предыдущий контракт тренера истек 30 апреля. В минувшем сезоне КХЛ красно-синие выиграли регулярный чемпионат, а в прошлой компании завоевали Кубок Гагарина.