ЦСКА объявил о продлении контракта с Никитиным - Советский спорт
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04 июня 2020 12:18ХоккейГичунцев Артур

ЦСКА объявил о продлении контракта с Никитиным

Специалист возглавил команду в 2017 году.

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин продолжит работу у руля столичного клуба. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.

Отмечается, что специалист подписал новое соглашение, рассчитанное на три года. То же самое касается его тренерского штаба, куда входят Дмитрий Юшкевич, Равиль Якубов, Евгений Корешков, Сергей Наумов и Дмитрий Пирожков.

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Публикация от Хоккейный клуб ЦСКА Москва (@hccska)

Напомним, предыдущий контракт тренера истек 30 апреля. В минувшем сезоне КХЛ красно-синие выиграли регулярный чемпионат, а в прошлой компании завоевали Кубок Гагарина.

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