Форвард «Авангарда» Бек стал игроком «Магнтики» Он сменил клубную прописку в результате обмена.

Канадский нападающий Тейлор Бек продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге», сообщает клубная пресс-служба.

29-летний форвард «Авангарда» перешел в новую команду в результате обмена и подписал контракт, рассчитанный на два сезона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «Metallurg» Magnitogorsk (@hcmetallurg) 4 Июн 2020 в 3:31 PDT

Отмечается, что в обратном направлении последовали защитник Алексей Береглазов, а также нападающий Илья Каблуков. При этом «Металлург» получил денежную компенсацию.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ канадец сыграл 56 матчей и набрал 36 (14+22) очков. Также он провел шесть матчей в плей-офф и отдал три голевых паса.